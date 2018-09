Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 a inclus trei sesiuni plenare in cadrul carora au fost dezbatute subiecte de interes major privind politica externa a Romaniei. Panelul "Responsabilitati de actualitate in activitatea diplomatica - cooperarea economica, diplomatia culturala si stiintifica,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a reafirmat luni, la o intalnire cu reprezentanti ai Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA (USHMM), angajamentul constant al Romaniei in ceea ce priveste combaterea discriminarii, a antisemitismului…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, l-a primit, joi, pe ambasadorul agreat al Letoniei, cu resedinta la Varsovia, Edgars Bondars, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice, George Ciamba, l-a primit marti pe ambasadorul Republicii Slovace la Bucuresti, Karol Mistrik, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. In cadrul intrevederii, au fost evocate dialogul…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, joi, in Bulgaria, la prima editie a Plovdiv Economic Forum, unde a reafirmat angajamentul tarii noastre de a contribui la relansarea proiectului european. "In perspectiva preluarii in 2019…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a subliniat la Berlin importanta deosebita pe care Guvernul Romaniei o acorda crearii unui cadru favorabil pastrarii identitatii minoritatii germane si a evidentiat faptul ca rezultatele colaborarii romano-germane…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, miercuri, la Berlin, consultari cu omologul sau, Andreas Michaelis, secretar de stat in cadrul Ministerului federal al afacerilor externe, context in care oficialul roman a vorbit despre "obiectivul…