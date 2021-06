Stiri pe aceeasi tema

- Dupa stopul cardio-respirator din timpul meciului Danemarca - Finlanda, Christian Eriksen va fi supus unei operații pentru a-i fi implantat un defibrilator intern."Dupa ce Christian a fost supus mai multor examinari la inima, s-a decis ca va trebui sa aiba u ICD (defibrilator cardiac)",…

- Eriksen s-a prabusit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda (0-1), disputat sambata la Copenhaga. Jucatorul a fost resuscitat pe teren, inainte de a fi transportat la un spital din capitala daneza, unde se afla in prezent, iar recuperarea decurge bine. Cititi si: Clipe de groaza la…

- Portarul selectionatei Danemarcei, Kasper Schmeichel, si atacantul Martin Braithwaite au deplans, luni, faptul ca au avut de ales daca meciul Danemarca - Finlanda de la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 trebuie reluat, desi se aflau in stare de soc dupa stopul cardiac pe…

- Internaționalul danez Christian Eriksen a suferit un stop cardiac in timpul partidei Danemarca – Finlanda (0 -1) de la EURO 2020, a carui cauza nu poate fi deocamdata stabilita, a declarat duminica, medicul selecționatei Danemarcei, Morten Boesen, conform Agerpres , care citeaza AFP. In cadrul unei…

- Minute groaznice la Copenhaga pe finalul primei reprize a celui de-al treilea joc la Campionatul European 2021. Mijlocasul Christian Eriksen s-a prabusit subit chiar in momentul in care urma sa primeasca mingea de la un coleg in jocul Danemarca – Finlanda (0-0). Eriksen a ramas nemiscat pe gazon si…