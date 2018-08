Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca scrisoarea Ecaterinei Andronescu prin care solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate, este "o perdea de fum", prin care s-a dorit distragerea atentiei de la interventia jandarmilor…

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa va sesiza Avocatul Poporului in cazul ordonantei de urgenta care cuprinde ordinul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic ''II. Rakoczi Ferenc'' din Targu Mures.…

- Ora 15.25: Jandarmii au aparut in numar mare in Piața Victoriei, acolo unde sute de oameni protesteaza. Aceștia au montat gardurile de protecție și au fost primiți de oameni cu huiduieli. "Jandarmeria apara hoția!" au scandat protestatari...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, sambata, interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei, afirmand ca este "un eveniment de o gravitate fara precedent" si anuntand ca liberalii vor cer convocarea ministrului de Interne, a prefectului Capitalei si a comandantilor Jandarmeriei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, iar in cazul in care se va intampla, PNL va sesiza Avocatul Poporului, singurul in masura sa atace la Curtea Constituționala o OUG.

- Mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara. In prima ora a protestului,…