- Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru acordarea ajutorului de salvare al Tarom si al Complexul Energetic Oltenia (CEO), a declarat luni, in Parlament, Florin Citu, ministrul desemnat al Finantelor. Tarom si CEO mai au bani sa functioneze doar pana in martie, a spus un deputat USR.Cițu…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) are nevoie de un imprumut uriaș pentru a putea achita certificatele de CO2. Este vorba de taxa de poluare aferenta producției de energie electrica din anul 2019. Complexul Energetic Oltenia are nevoie in total de 1,6 miliarde de lei pentru a achita certificatele de…

- Guvernul Romaniei nu a facut nimic sa protejeze padurile.Este concluzia Comisiei Europene care spune ca autoritatile de la noi nu au nu fost in stare sa verifice taierile ilegale si nici sa dea sanctiuni pe masura pentru astfel de fapte.Comisia Europeana indeamna Romania sa puna capat exploatarii forestiere…

- Procedura de infringement pentru țara noastra a fost activata de Comisia Europeana din cauza legislației defectuoase care nu permite gestionarea și verificarea de catre autoritațile romane a cantitaților mari de lemne taiate ilegal din padurile Romaniei.„In cazul Romaniei, autoritațile naționale…

- Acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Oltenia a intrat in linie dreapta. Potrivit conducerii Complexului Energetic Oltenia (CEO), Comisia Europeana a clarificat impreuna cu autoritațile romane toate semnele de intrebare care existau in legatura cu acordarea de catre stat a unui ajutor…

- Guvernul scoate Tarom din moarte clinica, dupa doi ani dezastruoși, cu pierderi de 100 mil. dolari. Ajutorul de stat trebuie sa primeasca acceptul CE Statul roman intinde o mana companiei TAROM aflata intr-o situatie financiara disperata. A avut timp de 2 ani pierderi de aproape 100 de milioane de dolari,…

- Autoritațile romane spera sa realizeze autostrada Sibiu-Pitești cu ajutorul fondurilor europene, in cea mai mare parte. Un gandac pe cale de dispariție a pus pe butuci intregul proiect. Gandacul din imaginea de mai sus este intitulat Morimus Funereus sau gandacul croitor al stejarului și este…

- JTI Romania atrage atenția intr-o scrisoare oficiala adresata Ministerului Sanatații (MS) și Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), asupra informațiilor incorecte cu privire la țigaretele electronice, promovate de cele doua autoritați. JTI subliniaza ca toate reglementarile Directivei 2014/40/UE,…