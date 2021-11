Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (53 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, se teme și de infruntarea cu „lanterna roșie” Academica Clinceni. CFR Cluj - Clinceni se joaca luni, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Dan Petrescu a obișnuit cu declarațiile in care iși lauda exagerat urmatoarele adversare. Antrenorul campioanei…

- Ionuț Chirila (55 de ani), antrenorul Academicii Clinceni, susține ca va alinia cu greu o echipa competitiva in partida cu CFR Cluj, din runda cu numarul 17 a Ligii 1. CFR Cluj - Clinceni se joaca luni, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Academica Clinceni, ultima clasata din Liga 1, pare intr-o…

- Ultima clasata din Liga 1, Academica Clinceni așteapta cu mare interes meciul cu Rapid pe care vrea s-o deposedeze de toate puncte. Partida va avea loc luni seara, de la ora 20:30.Giuleștenii dețin un puternic filon național. La Rapid, golgheterii sunt amândoi români. Albu și Balan au…

- Gaz Metan a remizat cu Academica Clinceni, 1-1, in etapa a 14-a din Liga 1. La finalul partidei, Ionuț Chirila, antrenorul ilfovenilor, a vorbit despre rezultatul echipei sale. Chirila este increzator in continuare in redresarea echipei, acesta afrimand ca, Academica este inca in procesul de reconstrucție,…

- CS Universitatea Craiova a invins-o categoric pe Academica Clinceni, scor 5-0, in ultimul meci al rundei cu numarul 12 din Liga 1. La finalul partidei, Cornel Dinu (73 de ani) l-a criticat dur pe antrenorul ilfovenilor, Ionuț Chirila, pentru declarațiile sale de dupa joc. CS Universitatea Craiova -…

- Fotbal - Liga 1, etapa 11 - Rezultate: CS Mioveni – FC Arges 0-0, Chindia Targoviste – FCSB 0-1, Dinamo – UTA 2-2, Sepsi Sf Gheorghe – Rapid 2-2, FC Voluntari – Farul Constanta 1-0, CFR Cluj – Gaz Metan Medias 2-1, FCU Craiova – Univ Craiova 0-2, Academica Clinceni – FC Botosani 1-1.

- Academica Clinceni - FC Botoșani 1-1. Ionuț Chirila (55 de ani), antrenorul ilfovenilor, a obținut primul punct pe banca echipei pe care a preluat-o in urma cu doua saptamani. Tehnicianul a explicat ce aspecte din joc l-au mulțumit in partida din Ștefan cel Mare. „Am construit atacuri poziționale gandite…

- Robert Nița (44 de ani) a ironizat numirea lui Ionuț Chirila (55 de ani) la Academica Clinceni. Robert Nița a devenit un atent observator al fotbalului romanesc. Impartașește opiniile, de multe ori intr-o maniera dura, pe contul personal de Youtube. Astazi, „victima” a fost Ionuț Chirila. ...