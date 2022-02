Chiriașii ANL, amenințați cu evacuarea! Se refac contractele și Primăria le ”cere” bani Chiriașii ANL au la dispoziție o luna de zile pentru a duce acte la Primaria Bistrița. Se refac contractele, iar acum nu se mai face doar dovada veniturilor. Trebuie ”scoși” bani pentru taxa de contract sau declarație notariala. Iar chiriașii sunt amenințați cu evacuarea: Pe ușile de intrare in scarile blocurilor ANL au aparut foi cu notificari din partea Primariei Bistrița. Chiriașii trebuie, in decurs de o luna de zile, sa depuna acte la sediul municipalitații. Nu e vorba doar de actele privind veniturile incasate in ultimul an, pentru recalcularea cuantumului chiriei. E nevoie, pentru refacerea… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

