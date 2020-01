Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus din China a creat panica și disperarein orașele din toata țara și mai ales in metropola Wuhan unde este punctul zeroal epidemiei.Pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini spitalesupraaglomerate și pacienți care zac pe jos așteptand sa primeasca ingrijirimedicale.…

- China a demarat vineri în Wuhan (centru) construcția unui spital care ar urma sa fie gata în maxim zece zile și care va gazdui pâna la om mie de victime ale noului coronavirus, scrie presa chineza de stat, preluata de AFP.Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, zeci de…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații cocheteaza cu ideea declararii de epidemie globala cu coronavirus. Dincolo de asta, cetațenii din Wuhan, sursa infecției, se confrunta cu clipe de coșmar. Primele cazuri de coronavirus și, implicit, primele decese, au fost depistate la finele anului trecut in orașul…