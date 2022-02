Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște joaca acasa cu FC Botoșani, de la ora 12:30, in etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Chindia Targoviște - FC Botoșani, live de la ora 12:30 Click AICI pentru statistici! Chindia Targoviște…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Au marcat: M. Dulca (min.24) – Isfan (min.64) Chindia Targoviste: Moldovan – Butean, Pitian, Iacob, Ionita – Popadiuc, Dulca, Passaglia (Chunchukov ’74), Sila (Capusa ’71) – D. Popa, Florea (Cantave ’86). Antrenor: Emil Sandoi FC Arges: Greab – Dobrosavlevici, Turda, Dos…

- Chindia Targoviște a fost la un pas de a obține un rezultat mare pe Arena Naționala, in fața FCSB-ului, in disputa de duminica seara, din etapa 26 a Ligii 1. Dambovițenii au facut o prima repriza excelenta, dar nu au știut sa gestioneze avantajul de doua goluri, reușite in prima repriza de Daniel Popa…

- Chindia Targoviște a dat lovitura la Ovidiu – Constanța, chiar in ziua in care Gica Hagi a implinit 57 de ani. Elevii lui Emil Sandoi s-au impus la limita, scor 1-0, in partida susținuta sambata in fața Farului Constanța, in etapa 24 din Liga 1. Dambovițenii au dat lovitura la Ovidiu prin Daniel Florea…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești)Au marcat: Balan ’45+6 (penalti), Baeten ’59 și Compagno ’87Chindia: Cabuz – Martac, Capușa, P. lacob, Corbu (lonița ’63) – Neguț, Dulca, Popadiuc (Matiș ’63), Jipa (Șerban ’79) -D. Popa – D. Florea (Șerban ’63).Antrenor: Emil SandoiU Craiova 1948: R. Popa – R. Negru, Kovavic,…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 15:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #18 Chindia Targoviște - CFR Cluj, live de la 15:00 Click AICI pentru live+statistici! Chindia Targoviște - CFR Cluj, echipe…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești)Au marcat: D. Popa (min. 72) – Capușa (min. 35 – aut), Barbul (min. 41)Chindia: D. Moldovan – Corbu, P. lacob, Capușa, Roumpoulakou – Negul, Suciu (Dulca ’46), Matiș (Jipa ’46), Kocici (Celea ’62) – D. Popa, Ad. Stoian (Popadiuc ’62). Antrenor Emil Sandoi.Sepsi: Niczuly…

- Stadion: Sepsi (Sf. Gheorghe)Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Ispas – N. Paun, Eder Gonzales, M. Ștefinescu (Golofca ’60)- Ashkovski (Barbuț ’87), Chunchucov (Luckassen ’71), Achahbar. Antrenor: Cristiano BergodiChindia: Cabuz – Martac, Celea, P. Iacob, Roumpoulakou – Jipa, Dulca, Kocic, Popadiuc…