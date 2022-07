Stiri pe aceeasi tema

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele primei etape: 1. AFC Hermannstadt – CS Mioveni 3 – 0, Baba Alhassan (FC Hermannstadt);2. Universitatea Craiova – Sepsi OSK Sf. Gheorghe…

- Chindia Targoviște a pierdut meciul de la Botoșani, din prima etapa a Superligii, 2-3, dar la final antrenorul dambovițenilor, Adrian Mihalcea (46 de ani), a gasit motive pentru a fi și increzator. Fostul atacant este convins ca echipa sa, Chindia, la care a revenit recent și Daniel Popa, va arata […]…

- Chindia Targoviște continua sa se intareasca pentrru sezonul 2022/2023 din Liga 1. Formația dambovițeana pleaca la drum in noul sezon cu un nou antrenor principal, Adrian Mihalcea, dar și cu un staff administrativ completat de Sorin Paraschiv. Fostul mijlocaș stelist este noul director sportiv al Chindiei.…

- Pana la startul Superligii, Comisia Centrala a Arbitrilor va prezenta tuturor echipelor participante informațiile necesare pentru primul sezon cu asistența video.Alexandru Deaconu, manager VAR in Romania, s-a intalnit deja cu jucatorii și staff-urile mai multor echipe din prima liga, CS Mioveni, FCSB,…

- Dupa plecarea lui Marius Croitoru de la FC Botoșani, un nou “transfer” spectaculos in randul antrenorilor deschide vara in Liga 1: Chindia Targoviște trece de la epoca Emil Sandoi la mandatul lui Adrian Mihalcea! Dupa sezonul precedent in care au impresionat pe prima scena, dambovițenii au avut un parcurs…

- Chindia Targoviște a pierdut duelul cu Concordia Chiajna din prima manșa a barajului de promovare/menținere in Liga 1, scor 1-2. Elevii lui Emil Sandoi au deschis scorul, insa dupa doua erori grave in defensiva, trupa lui Ianis Zicu a caștigat grație golului lui Voicu (minutul 58 P) și a autogolului…

- Ionuț Badea, antrenorul echipei UTA Arad, s-a declarat bucuros dupa victoria cu Chindia Targoviște, dar a avut cuvinte de lauda la adresa trupei lui Emil Sandoi. Meciul dintre UTA Arad și Chindia Targoviște s-a disputat sambata, in cadrul etapei a șasea din play-out-ul Ligii 1, pe Stadionul „Francisc…