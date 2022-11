CHINDIA TARGOVIȘTE – CAMPIONII FC ARGEȘ 1-1 (1-1) Stadion: ”Ilie Oana” (Ploiesti – Prahova).Au marcat: Vorobjovas (min. 30) /Boldor (min.15) Chindia: D. Moldovan – Mihaiu, Boldor (cpt.), C. Avram (Orozco 89′), C-tin. Dima, Vorobjovas (Akhmatov 72′), Ndom, Chamed (Jipa 46′), Atanase (Iul. Zamfir 82′), Cooper, Grubac (Al. Petre 72′)Rezerve neutilizate: […] Articolul CHINDIA NU CAȘTIGA IN CUPA ROMANIEI apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .