China şi India, sub ameninţarea poluării atmosferice cu particule fine China si India au cele mai multe orase afectate de poluarea aerului cu microparticule, responsabile pentru numeroase decese premature, conform unui raport publicat marti de Greenpeace si divizia de cercetare a companiei elvetiene IQAir, relateaza AFP.



Aceste doua tari cuprind aproape 90% dintre cele 200 de orase care sufera de pe urma unor niveluri ridicate de poluare cu particule fine PM2,5 (sub 2,5 microni), indica acest raport care se bazeaza pe date din aproximativ 5.000 de orase din intreaga lume. Restul de 10% sunt concentrate mai ales in Pakistan si Indonezia, potrivit raportului.

Sursa articol: agerpres.ro

