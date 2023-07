Stiri pe aceeasi tema

- Yellen s-a intalnit la Beijing cu o serie de oficiali dintr-o echipa noua care tocmai a fost numita in posturi si spera ca se pot pune bazele unei colaborari mai bune. Yellen si ceva mai devreme secretarul de stat Antony Blinken au fost primii oficiali de top din SUA care au ajuns la Beijing dupa mai…

- Janet Yellen a reamintit regulile „ echitabile” dintre SUA și China in cadrul reuniunilor de la Beijing pe tema relațiilor comerciale dintre cele doua țari, potrivit Reuters. Statele Unite(SUA) și China, cele mai mari doua economii ale lumii, trebuie sa concureze in mod echitabil și sa comunice indeaproape…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, si premierul Chinei, Li Qiang, au exprimat sperante, vineri, in sensul imbunatatirii comunicarii si depasirii disensiunilor in cooperarea economica si comerciala, informeaza agentia The Associated Press, citata de Mediafax.In cursul reuniunii de la…

- Vizita de trei zile in China a secretarului american al Trezoreriei Janet Yellen, intre 6 și 9 iulie, este binevenita pentru punerea in aplicare a consensului la care au ajuns președinții celor doua țari la intalnirea de la Bali și intarirea contactelor și schimburilor bilaterale in domeniul financiar.…

- China se așteapta ca Statele Unite sa ia masuri concrete pentru a imbunatați relațiile comerciale și economice dintre cele doua țari. Ministerul chinez al Comerțului a facut aceasta precizare intr-o declarație emisa cu ocazia vizitei secretarului american al Trezoreriei, Janet Yellen, la Beijing. "China…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a incheiat luni vizita de doua zile in China. In timpul vizitei, președintele Chinei, Xi Jinping a avut o intalnire cu el, iar oficialii chinezi responsabili cu afacerile externe s-au intalnit și au avut discuții cu el. Cele doua parți au convenit aplicarea…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat marți ca instituțiile economice internaționale, precum FMI și Banca Mondiala, „servesc ca o contrapondere” la imprumuturile acordate in special de China, potrivit AFP.

- Secretarul american de stat, Anthony Blinken, a declarat marți ca Washingtonul incurajeaza ferm Organizația Mondiala a Sanatații sa invite Taiwanul la reuniunea sa anuala. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a exprimat opoziția puternica a Chinei, susținand ca participarea…