China raportează cele mai multe cazuri de COVID-19 din ultimele patru luni / Măsuri drastice luate de autorități ​China a raportat sâmbata 140 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare bilanț din ultimele patru luni, în timp ce autoritațile iau masuri sa țina sub control focarul în mai multe regiuni, inclusiv în orașul Xi'an, unde milioane de oameni sunt în carantina.



Din cele 140 de noi infecții, 87 au fost transmise local, potrivit unui comunicat al Comisiei Naționale de Sanatate, în creștere cu 55 fața de o zi înainte.



Majoritatea cazurilor s-au raportat în Xi'an, provincia Shaanxi (nord-vest), unde 13 milioane de locuitori sunt de joi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

