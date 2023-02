Guvernul Chinei a emis Conceptul Inițiativei pentru Securitate Globala, care este un proiect cu soluții pentru a rezolva problemele de securitate mondiala. Pana in prezent, inițiativa chineza a primit susținerea și aprecierea a peste 80 de țari. In ultimii ani, comunitatea internaționala a suferit de pe urma amenințarilor la adresa securitații, mai ales, dupa izbucnirea […] Articolul China prezinta un proiect pentru soluționarea problemei securitații globale apare prima data in Curierul National .