China nu l-a ajutat până acum pe Putin, susțin oficiali americani La doua luni dupa ce a avertizat ca Beijingul pare pregatit sa ajute Rusia in razboiul din Ucraina, inalți oficiali americani spun ca nu au observat sprijinul militar și economic al Chinei, o evoluție binevenita in relația tensionata dintre SUA și China, scrie Reuters.

- La doua luni dupa ce a avertizat ca Beijingul pare pregatit sa ajute Rusia in razboiul din Ucraina, inalți oficiali americani spun ca nu au observat sprijinul militar și economic al Chinei, o evoluție binevenita in relația tensionata dintre SUA și China, scrie Reuters.

