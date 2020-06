China: Liderul american s-a comportat asemenea unei „femei plângăcioase” Va prezentam integral comentariu publicat de Radio China International: Chiar de la izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus in SUA, liderul american s-a comportat asemenea unei „femei plangacioase". China, alaturi de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fost cea mai des atacata și aratata cu degetul. In ochii lui Donald Trump, OMS a avut o performanța „foarte proasta" in coordonarea acestei crize globale din sanatatea publica, ce constituie de altfel una dintre cauzele principalele care au condus la scaparea de sub control a epidemiei din SUA. De aceea, a amenințat cu suspendarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

