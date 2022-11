Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit vineri la Beijing intr-o vizita controversata, pe fondul unei lipse de incredere in crestere a Occidentului fata de regimul autoritar al Chinei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pledeaza pentru mentinerea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina si dupa scrutinul parlamentar din noiembrie, avertizandu-i pe politicienii republicani ca o eventuala reducere a implicarii SUA in Europa ar consolida pozitiile Rusiei si Chinei, informeaza…

- Un tribunal rus a dispus joi arestarea jurnalistei de televiziune Marina Ovsyannikova, a transmis agenția de știri Interfax, la peste șase luni dupa ce aceasta a afișat o pancarta cu lozinci legate de minciunile Kremlinului in legatura cu razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministerul de Externe al Chinei a facut apel, luni, la detensionarea situatiei din Ucraina, dupa ce mai multe explozii au avut loc, luni, in orase ucrainene, inclusiv in Kiev, in ceea ce par a fi atacuri de razbunare ale Rusiei, dupa o deflagratie ce a avariat un pod care face legatura dintre Crimeea…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se afla intr-o vizita de doua zile in Golful Persic, cu speranta de a obtine acorduri energetice, pe fondul eforturilor Germaniei de a-si reduce dependenta de gazele naturale din Rusia, dupa invazia Moscovei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a primit-o pe președintele Maia Sandu la Berlin. Cei doi au discutat despre perspectivele europene al R. Moldova, efectele razboiului din Ucraina asupra regiunii și aprofundarea relațiilor in domeniul energiei, economiei și securitații, conform deschide.md.…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a pledat, in discursul rostit la Adunarea Generala ONU, pentru mentinerea sustinerii internationale pentru Ucraina, in contextul razboiului cu Rusia, si a cerut solutii pentru depasirea problemelor alimentare, a crizei energetice si climatice, relateaza mediafax.…

- Rusia este pregatita sa discute posibilitatea negocierilor cu Ucraina in cazul capitularii sale, reducerea calitativa a forțelor armate ucrainene cat și „denazificarea” fiind condiții esențiale pentru Moscova, a declarat președintele Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat (n.r. :…