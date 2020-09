China impune restricţii împotriva diplomaţilor americani, ''în numele reciprocităţii'' China a anuntat vineri ca impune restrictii impotriva diplomatilor americani prezenti pe teritoriul tarii, inclusiv la Hong Kong, ''in numele reciprocitatii'', dupa masuri luate de SUA la inceputul lunii, informeaza AFP.



Beijingul nu a precizat natura acestor constrangeri, insa recent Washingtonul a impus impotriva corpului diplomatic chinez restrictii precum obligativitatea de a cere o autorizatie pentru a se putea deplasa la universitati sau a se intalni cu parlamentari locali.



Evenimentele culturale cu mai mult de 50 de persoane, organizate de misiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raportori speciali ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) au avertizat vineri China ca legea sa controversata asupra securitatii in Hong Kong constituie un risc pentru libertatile din aceasta fosta colonie britanica, informeaza AFP. Legea a intrat in vigoare la sfarsitul lui iunie in teritoriul autonom.…

- China a impus sanctiuni impotriva a 11 cetateni americani, printre care si legiuitori - in replica la sanctiunile americane impotriva a 11 oficialitati din Hong Kong si China, acuzate de ingradirea libertatilor politice in fosta colonie britanica - si a trimis avioane de lupta in Stramtoarea Taiwan…

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul SUA pentru a protesta impotriva sanctiunilor anuntate de Washington ca raspuns la ''represiunea'' exercitata de Beijing in teritoriul sau autonom Hong Kong, promitand sa riposteze, relateaza AFP. "Pentru a-si proteja interesele legitime, China…

- Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez a adoptat marti acest text, la un an dupa manifestatii monstru in fosta colonie britanica impotriva influentei Guvernului central. Washingtonul acuza Beijingul de faptul ca si-a incalcat angajamentele internationale si principiul "o tara…

- China a anuntat marti "represalii" dupa decizia Washingtonului de a interzice exporturile de materiale de aparare sensibile catre Hong Kong din cauza unei controversate legi privind securitatea nationala pe care Beijingul a impus-o acestui teritoriu, potrivit AFP. Ignorand apelurile statelor occidentale,…

- China urmeaza sa impuna sanctiuni in emiterea unor vize oficialilor americani, in urma unei decizii similare a Washingtonului vizand oficiali din cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) ca represalii vizand politica Beijingului fata de Hong Kong, relateaza Reuters.

- Senatul american a aprobat joi, in unanimitate, un text ce prevede sanctiuni automate impotriva responsabililor chinezi care incalca obligatiile internationale ale Chinei in favoarea autonomiei Hong Kong-ului, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege mai trebuie aprobat de Camera…

- Infruntarea titanilor. Cele mai mari puteri ale lumii nu reușesc sa aplaneze tensiunile dintre ele, pe fondul pandemiei cu coronavirus Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si inaltul responsabil chinez Yang Jiechi au avut miercuri, in Hawaii, o reuniune de criza, care nu a reusit sa aplaneze tensiunile…