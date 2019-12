Fostul lider al regiunii autonome chineze Xinjiang, Nur Bekri, candva unul dintre uigurii de rang inalt in aparatul regimului chinez, a fost condamnat luni la inchisoare pe viata pentru coruptie, a anuntat Curtea Suprema din China, relateaza AFP.



Potrivit presei oficiale, el a recunoscut in iulie ca a acceptat peste 10 milioane de euro mita in decurs de douazeci de ani.



In aceasta perioada, Nur Bekri a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Xinjiang, o regiune vasta din nord-vestul Chinei care a fost afectata de tensiuni dintre majoritatea musulmana uigura si minoritatea…