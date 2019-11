China, bănuită că a infiltrat un deputat-spion la alegerile federale Premierul conservator Scott Morrison a catalogat drept ”profund ingrijoratoare si tulburatoare” aceste acuzatii care-l vizeaza pe Bo Zhao, un membru al Partidului sau Liberal, care a fost gasit mort, in martie, in camera de motel in care era cazat. ”Australia nu este naiva in privinta amenintarilor cu care se confrunta”, a declarat pentru presa Scott Morrison.



Postul de televiziune Nine a dezvaluit duminica, in emisiunea ”60 Minutes” ca agenti chinezi i-au oferit un milion de dolari australieni (616.000 de eruo) omului de afaceri Bo «Nick» Zhao, cu dubla cetatenie chineza si australiana,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

