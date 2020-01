Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Cercetatorii germani au anunțat joi ca au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane in China, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Pana acum, in…

- Un nou tip de pneumonie depistat la finalul anului trecut in orasul chinez Wuhan a facut o prima victima. Este vorba despre un barbat de 61 de ani care a murit zilele trecute. Alti 41 de oameni infectati se afla sub tratament, dintre care sapte in stare...

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit din cauza noului tip de pneumonie depistat la finalul anului trecut in orasul chinez Wuhan, au anuntat autoritatile, citate de Bloomberg, scrie news.ro.Dintre cei 41 de oameni diagnosticati cu virusul, sapte se afla in stare critica, doi au fost externati,…

- O noua suspciune de imbolnavire cu pesta porcina africana in comuna Dobrovat din judetul Iasi! Un al doilea porc mistret a fost gasit, astazi, mort in padure. Aceasta dupa ce probele prelevate de la primul animal decedat au confirmat prezenta virusului pestei porcine africane. Primarul comunei Dobrovat,…

- Ziarul Unirea Boala care a decimat populația in Evul Mediu se intoarce: Doua cazuri de ciuma confirmate in cea mai populata țara din lume. Boala care a decimat populația in Evul Mediu se intoarce: Doua cazuri de ciuma confirmate in cea mai populata țara din lume. China, cea mai populata țara din lume,…

- China, cea mai populata țara din lume, se confrunta pentru a doua oara anul acesta cu ciuma. Autoritațile din Beijng sunt in alerta, dupa ce au fost internate doua persoane originare din Mongolia, care sufera de cea mai agresiva forma a bolii, ciuma pneumonica, fatala daca nu

- Odata cu inceperea sezonului rece vin și virozele. Doar saptamana trecuta, in Capitala, au fost inregistrate 2269 de cazuri noi de infecții virale, cu 20 la suta mai multe decat in perioada 14-20 octombrie.