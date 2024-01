Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) China a comentat victoria obținuta de Lai Ching-te la alegerile prezidențiale din Taiwan și susține ca „reunificarea” cu insula autoguvernata ramane „inevitabila” și dupa acest scrutin, relateaza AFP preluata de Barron`s. Reacția Beijingului dupa alegerile prezidențiale…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata, 13 ianuarie, ca Statele Unite ale Americii nu sprijina independența Taiwanului. Declarația a fost facuta dupa ce sambata taiwanezii au ales un nou președinte. Este vorba despre Lai Ching-te care sprijina autonomia, potrivit Reuters. Exista șanse pentru…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat sambata ca Statele Unite(SUA) nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au acordat un al treilea mandat prezidential partidului de guvernamant, care sustine ca insula este de facto independenta, potrivit agerpres.ro. Candidatul prezidential…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sprijina independența Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China și au ales candidatul partidului de guvernamant, Lai Ching-te, transmite Reuters.

- Armata chineza se angajeaza vineri sa ”zdrobeasca” orice efort in favoarea independentei Taiwanului, cu o zi inaintea unor alegeri prezidentiale considerate cruciale pe insula, care face parte, revendica Beijingul, din teritoriul chinez, si acuza Partidul Democratic Progresist taiwanez (PDP, separatist)…

- Taiwanezii voteaza sambata, 13 ianuarie, pentru un nou președinte și un nou parlament, dar scrutinul are o importanța ce depașește granițele insulei, fiind privit cu atenție la Beijing, Washington și in restul lumii care se teme de izbucnirea unui nou conflict, scriu New York Times și Reuters.Taiwanul…

- "Reunificarea" Chinei cu Taiwanul este inevitabila, a declarat duminica, 31 decembrie, presedintele Xi Jinping, in discursul sau de Anul Nou, in care a adoptat un ton mai ferm decat anul trecut, scrie news.ro preluand Reuters. Declarațiile lui vin cu mai putin de doua saptamani inainte ca insula revendicata…

- Vicepresedintele taiwanez Lai Ching-te, candidatul favorit la alegerile prezidentiale care vor avea loc in ianuarie, a anuntat luni ca l-a ales pe fostul emisar al Taiwanului in SUA drept candidat pentru postul de vicepresedinte.