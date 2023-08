Stiri pe aceeasi tema

- “Suntem incantati sa anuntam ca Ernie Bot este acum pe deplin disponibil pentru publicul larg, incepand cu 31 august”, a transmis Baidu intr-un comunicat. “In plus fata de Ernie Bot, Baidu invata sa lanseze o serie de noi aplicatii nascute din inteligenta artificiala care le vor permite utilizatorilor…

- Gigantul tehnologic chinez a spus vineri ca cele doua noi modele ale sale, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, vor fi open source, ceea ce inseamna ca cercetatorii, academicienii si companiile din intreaga lume le pot folosi pentru a-si crea propriile aplicatii AI, fara a fi nevoie sa-si antreneze propriile sisteme,…

- Microsoft va furniza tehnologie de inteligența artificiala guvernului japonez, dupa ce va imbunatați puterea de procesare a centrelor sale de date. Guvernul japonez va testa tehnologia dezvoltata de OpenAI, o companie achiziționata de catre Microsoft, pentru diverse sarcini, cum ar fi pregatirea proceselor-verbale…

- Twitter trece poate prin cel mai greu moment al sau, provocat de rebranding , de schimbarea de nume si de logo. A devenit pur si simplu „X”, dupa dorinta lui Elon Musk acum TikTok profita si lanseaza o functie de postare text dupa model Twitter. Acum poti face postari text pe TikTok, de pana la 1000…

- Gigantul american Google lanseaza Bard, chatbot-ul conversational bazat pe AI, si in Romania. Bard, un rival pentru ChatGPT este gratuit, si raspunde si in limba romana. La dezvoltarea Bard au lucrat si romani.

- Gigantul american Google a lansat astazi in Europa, inclusiv in Romania si limba romana, Google Bard, un chatbot conversational bazat pe AI care concureaza cu ChatGPT, si care are capabilitati asemanatoare, dar si functionalitati suplimentare, cum ar fi c

- Tongyi Wanxiang permite utilizatorilor sa introduca solicitari in chineza si engleza, iar instrumentul AI va genera o imagine in diferite stiluri, cum ar fi o schita sau un desen animat 3D. Divizia cloud a Alibaba, care a lansat produsul, a declarat ca este disponibil pentru clientii intreprinderilor…

- Administrația Generala a Vamilor (GAC) din China a anunțat interzicerea importurilor de produse din 10 prefecturi din Japonia, din cauza deciziei japoneze de a deversa apa provenita din dezastrul de la centrala nucleara Fukushima Daiichi. Anunțul a fost publicat vineri pe site-ul autoritații de reglementare.…