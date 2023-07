Stiri pe aceeasi tema

- China a declarat luni ca produsul intern brut a crescut in al doilea trimestru cu 6,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind sub asteptarile analistilor, iar rata somajului in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani a fost de 21,3% in iunie, un nou maxim record, relateaza…

- Produsul intern brut a crescut intr-un ritm anualizat de 2% in perioada ianuarie-martie, peste estimarea anterioara de 1,3% si prognoza analistilor Dow Jones, de 1,4%. Aceasta este a treia si ultima estimare pentru evolutia PIB-ului in primul trimestru. Rata de crestere a fost de 2,6% in trimestrul…

- Construcțiile Si Comerțul Cu Amanuntul Devin Mai ActiveIn perioada iunie – august 2023, managerii se așteapta la creșteri ale activitații de construcții (sold conjunctural +23%) si comerțului cu amanuntul (sold conjectural +17%). In industria prelucratoare si segmentul de servicii se prognozeaza…

- Salariile in Marea Britanie au inregistrat cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 20 de ani. Salariile in Marea Britanie au inregistrat cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 20 de ani, excluzand pandemia, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), sporind asteptarile…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in trimestrul I 2023, 30,065 miliarde lei, in crestere cu 13,6%, comparativ cu trimestrul I 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul I 2023, investitiile nete realizate in economia…

- Economia UE si a zonei euro au inregistrat o crestere de 1% in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Spania, Cipru, Malta si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele revizuite publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In UE,…

- Economia Regatului Unit a inregistrat o crestere usoara in primul trimestru din 2023Economia britanica a inregistrat o crestere usoara in primul trimestru din 2023, arata datele publicate vineri de Oficiul National de Statistica (ONS), in pofida unui declin neasteptat de 0,3% in martie, transmite…

- Crestere record a productiei, anuntata de Toyota. Toyota Motor Corp a inregistrat un nivel record al productiei sale globale in anul fiscal ce s-a incheiat la 31 martie 2023. A depasit usor tinta sa de 9,1 milioane de vehicule, pe fondul atenuarii dificultatilor cu care s-au confruntat fabricile in…