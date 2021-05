Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional un proiect de lege initiat de PMP in legislatura anterioara, care ii obliga pe administratorii sau lichidatorii judiciari ai unei societati comerciale in insolventa, faliment sau lichidare sa elibereze salariatilor adeverintele de vechime in munca.…

- Deputații au aprobat proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar și Legii salarizarii. Acesta urmarește plafonarea salariilor in sectorul bugetar. Inițiativa legislativa aparține deputaților din Fracțiunea ACUM Platforma DA.

- Camera Deputaților a respins, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare in invațamantul obligatoriu de stat. Liberalii și social-democrații au subliniat ca decizia trebuie luata de fiecare unitate de invațamant, existand deja școli care au adoptat propria…

- A fost scandal, miercuri, in plenul Camerei Deputaților pe tema desființarii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Deputații au adoptat, insa, proiectul de lege cu 171 de voturi „pentru” și 136 „impotriva”. Camera Deputaților este prima sesizata, urmand ca decizia sa aparțina…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind aprobarea ordonantei care prevede transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in domeniul public al municipiului Bucuresti, in scopul construirii Spitalului metropolitan. S-au…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi "pentru" si 16 voturi "impotriva", conform Agerpres. Citește și: Vine primavara: ANM a emis prognoza meteo pentru toata luna martie…

- Deputatii au adoptat, in sedinta de miercuri, cu 314 voturi "pentru", proiectul de lege privind aprobarea OUG 137/2020 privind acumularea in vederea constituirii ca stoc-rezerva de stat a unei cantitati de grau pentru panificatie. Este vorba despre o cantitate de 100.000 de tone de grau pentru…