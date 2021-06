Chile: A fost inaugurată cea mai mare centrală solară termică din America Latină Chile a inaugurat marti prima centrala termica solara din America Latina in desertul Atacama, cea mai uscata si mai insorita din lume, un proiect care ar trebui sa ajute tara sa atinga neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon la orizontul anului 2050, informeaza AFP. Intr-o zona circulara de peste 700 de hectare, 10.600 de oglinzi inconjoara un turn inalt de 250 de metri, al carui varf este tinta razelor soarelui. Un rezervor ce contine saruri topite este astfel incalzit la peste 560 de grade pentru a produce abur care actioneaza o turbina ce genereaza 110 megawati de energie electrica curata.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

