„Chiar și strategiile de luptă împotriva plagiatului sunt plagiate de universități” Plagiatul e un produs al școlii noastre. El apare pentru ca sistemul educațional la noi incurajeaza formalul „performanței”, frica sau chiar umilirea elevilor și studenților, crede Luciana Alexandra Ghica, conferentiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universitații din București. In prima parte a analizei, a fost descris sistemul. Astazi, conferențiarul se refera la posibilele soluții. Parinții cu posibilitați se alina cu gandul școlilor private. Dar, inclusiv pentru ca afacerile private (deci inclusiv școlile private) sa fie sustenabile pe termen lung in Romania, este necesar și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianca Maria Magdalena Dinca este studenta in cadrul Universitații din București și, la doar 23 de ani, iși dorește sa se implice in cat mai multe proiecte civice, lucru care a determinat-o sa se inscrie in Acceleratorul de Implicare Civica pentru tineri, proiect desfașurat de Societatea Academica…

- E doliu in presa din Romania! Jurnalistul Valentin Iacob s-a stins din viața la 67 de ani. Acesta suferea de o boala grava și a murit intr-un timp relativ scurt de la diagnosticare. Valentin Iacob s-a nascut in Bucuresti, pe 12 octombrie 1955. Este poet si jurnalist. In 1979 a absolvit Facultatea…

- Intr-un text intitulat „Fara rușine”, profesorul Augusto Sinagra, fost magistrat, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații „La Sapienza” din Roma și avocat la instanțele superioare din Italia și la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, demonteaza farsa „sechestrului”…

- Intr-un text intitulat „Fara rușine”, profesorul Augusto Sinagra, fost magistrat, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații „La Sapienza” din Roma și avocat la instanțele superioare din Italia și la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, demonteaza farsa…

- Cei 3,6 milioane de romani care locuiesc si lucreaza oficial in strainatate au trimis anul trecut 3,4 mld. euro in tara, marcand cel mai ridicat nivel al remitentelor din randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, arata datele Eurostat. Pentru prima data din 2011 incoace, anul trecut banii…

- „Probabil nu-și va da demisia și asta nici nu va surprinde pe cineva”, spune Horia Onița, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania și el insuși masterand, despre cazul Florin Roman, ministrul Cercetarii. El crede ca politicienii sau diverși plagiatori scapa din cauza…

- Politolog și profesor la Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti, Ioan Stanomir spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca PNL pare forțat de PSD sa revina la alianța cu USR, intrucat o guvernare alaturi de social-democrați ar fi dificil de gestionat, dar și o pata pe imaginea partidului și…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Preda afirma ca președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu au ajuns intr-un impas. Daca PNL pierde guvernarea, soarta politica a celor mai importanți oameni din stat este compromisa. Acesta nu exclude nici refacerea coaliției cu USR,…