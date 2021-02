Chelnerița de la Apele Române a demisonat, inginerul care a dezvăluit a fost dat afară. Șeful de la PNL a rămas In schimb, șeful instituție, cel care a impus angajarea femeii și care a ajuns pe post pe filiera politica a ramas in continuare in funcție. Marturia agresorului din parc. A cedat in fața polițiștilor. Mama baiatului: Nu e prima data Anunțul privind demisia tinerei care a aparut in reportajul Recorder a fost facut chiar de jurnaliști, intr-o postare pe Facebook. Tot ei au anunțat și inlaturarea inginerului care a dat totul in vileag. Tragedia continua. Alte doua persoane au murit in urma incendiului de la Balș. Bilanțul e cutremurator „Gabi Musteața, inginerul care s-a opus angajarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Fosta chelnarita care fusese angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a demisionat, scriu jurnaliștii de la Recorder . Postul inginerului Gabi Musteata, care s-a opus angajarilor politice si a vorbit cu jurnalistii a fost desfiintat, acesta fiind lasat sa plece dupa o experienta de 25

- "In urma informațiilor aparute in spațiul public, am cerut Corpului de Control al Prim-Ministrului sa investigheze situația de la Apele Romane. In mandatul meu, așa cum am promis, cer profesionalism, integritate, competența și transparența.Mesajul acesta nu este doar pentru cei cu funcții de conducere,…