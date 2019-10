Stiri pe aceeasi tema

- Diamanta Stanescu, soție de bulibașa, a gatit alaturi de fiica ei, Ana-Maria, gulaș țiganesc. Concurenta susține ca are un palat cu 22 de camere, dar locuiesc doar trei persoane in el. Motivul? Vom afla!

- Chefi la cuțite. Ediția 21 octombrie 2019. Ali Bezjat vine din Afghanistan si are o poveste de viata cutremuratoare! Tatal meu sau a fost ucis de talibani chiar in fata portii! Concurentul a fost si la editia anterioara insa nu s-a putut prezenta in bootcamp din cauza unor probleme! Acum e decis sa…

- "Daca nu ți se increțește la loc, ce facem?", a spus ingrijorat chef Scarlatescu. Astfel, cei 3 chefi se vor provoca la un joc de Taboo și vor incerca sa iși faca coechipierul sa ghiceasca un cuvant scris pe un cartonaș extras, contracronometru. Citeste si CHEFI LA CUTITE 2019. Mama Deliei…

- Irinel Columbeanu revine in atenția publicului, intr-un rol neașteptat… acela de bucatar! Omul de afaceri urmeaza sa apara in cadrul emisiunii Chefi la cuțite, ca invitat special. Preparatul pe care il va gati fostul soț al Monicai Gabor este unul rafinat, pe baza de crab, cu ajutorul caruia spera sa-l…

- Cel de-al saptelea sezon Chefi la cuțite, ce va avea premiera pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1, vine cu multe surprize pentru telespectatori, dar și pentru chefi. Banda le va aduce pe masa jurizarii dintre cele mai diverse preparate, dar mare le va fi mirarea juraților, cand vor afla…

- Etapa jurizarilor pe nevazute de la noua ediție a show-ului Chefi la cuțite aduce pe masa juraților cele mai gustoase preparate, iar Gina Pistol, frumoasa prezentatoare a emisiunii, marturisește ca rezista cu greu mirosului apetisant din platou: ”Sunt inconjurata de tentații culinare!”. Este prietena…

- Așteptarea a luat sfarșit, caci pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va inteți competiția gustului atat intre jurați, cat și intre bucatarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar și la premiul de 30.000 de Euro. „Vreau ca prima…

- Premierul Viorica Dancila se va afla, marti, la Bruxelles, pentru a discuta cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea va avea loc la ora 10.00, ora Bruxellesului.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat…