- Surpriza de proporții la Chefi la cuțite! Ioan Andone a avut parte de o apariție spectaculoasa in fața juraților! Celebrul antrenor roman a gatit un preparat surpriza pentru jurați, cu care a reușit sa ii impresioneze. Iata care a fost reacția lor cand au vazut cine se afla in spatele ușilor!

- Prima ediție a sezonului 12 a inceput cu o surpriza la Chefi la cuțite! Jurații au fost impresionați de un concurent de doar 14 ani, care le-a gatit un preparat surpriza! Havy Gheorghiu a demonstrat ca poate sa fie un bucatar desavarșit, deși are o varsta frageda. Iata ce farfurie de senzație a pregatit…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Dupa ce Nina Hariton a caștigat Chefi la cuțite sezonul 11, Florin Dumitrescu a transmis un mesaj neașteptat. Printre cei care au avut o reacție a fost chiar cuțitul sau de aur, Laurențiu Neamțu.

- Jurații se pregatesc intens pentru emoțiile pe care le vor trai peste doar cateva ore, deoarece, marți seara, trei concurenți se vor ”lupta” pentru titlul de caștigator al sezonului 11 ”Chefi la cuțite”. Sorin Bontea a transmis un mesaj plin cu entuziasm pentru Nina Hariton, cuțitul lui de aur, care…

- Deși nu a venit in sezonul 11 de la Chefi la cuțite cu speranța ca va ajunge atat de departe, Amalia Mihart a reușit sa ramana in competiție pana la cea de a 13 a proba de battle. Ce a spus fosta concurenta despre participarea ei, dupa ce a fost eliminata. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru…

- Florin Dumitrescu a transmis un mesaj neașteptat inainte de semifinala sezonului 11 Chefi la cuțite. In ultimul battle, juratul și-a pierdut doi concurenți. Luna Morgaciova și George Borșaru au fost eliminați.

- Stelian Nistor, fostul concurent din echipa lui chef Florin Dumitrescu, a avut parte de prima apariție televizata dupa ce a fost eliminat din sezonul 11 Chefi la cuțite. Acesta a facut dezvaluiri tulburatoare despre viața lui in fața camerelor de filmat.