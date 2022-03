Stiri pe aceeasi tema

- Luni, de la 20.30, la Antena 1 porneste o noua etapa prin insulele grecești. Chefii fara limite vor ancora de data aceasta in Lemnos, o insula cunoscuta pentru pastele locale și tot felul de specialitați de branzeturi.

- In ultima zi petrecuta in insula Lesbos din Grecia, echipa verde și echipa mov au intrat la duel. Inainte de confruntare, tensiunile și-au spus cuvantul printre concurenții lui Catalin Scarlatescu.

- Emisiunea Chefi fara limite a adus o porție generoasa de probe culinare și aventuri surprinzatoare inca din Chios, prima insula in care s-au oprit chefii. Ce presupune o zi de filmare și cum arata show-ul de la Antena 1, in spatele camerelor de filmat?

- O schimbare neașteptata a avut loc cu emisiunea „Chefi fara limite”. Show-ul de la Antena 1 nu va mai avea premiera duminica, 20 februarie, ci luni, 21 februarie. „Chefi fara limite” a fost filmat in cele mai spectaculoase locații din Grecia și va fi difuzat luni, marti si miercuri, de la 20:30, la…

- Grecia planuiește sa primeasca anul acesta turiști de la 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Primul pas in planul de deschidere a sectorului turistic este relaxarea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres. „Tara noastra…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure – cooking show. „Chefi fara limite”, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile…

