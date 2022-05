Stiri pe aceeasi tema

- Charles Leclerc a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente contand pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Monegascul celor de la Scuderia Ferrari, lider al clasamentului piloților, a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Max Verstappen (Red Bull).

- Max Verstappen a obținut a doua victorie in actualul sezon de Formula 1. Pilotul olandez al echipei Red Bull Racing a triumfat in Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna.Cursa, ce s-a desfasurat cu dificultati din cauza ploii, a fost una dezastruoasa pentru Ferrari.

- Max Verstappen (Red Bull Racing) va pleca din pole-position in Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, dupa ce campionul mondial en-titre a caștigat cursa sprint de la Imola.

- Anul trecut, Carlos Sainz a debutat la Ferrari, alaturi de Charles Leclerc, și a avut un sezon impresionant. Pilotul spaniol a punctat in aproape toate etapele, a urcat de patru ori pe podium și a incheiat sezonul pe locul 5 in clasamentul general al piloților. In sezonul actual, Sainz este al treilea…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei va avea loc in acest weekend pe circuitul Albert Park din Melbourne. Ferrari pare sa fie din nou in mare forma, dupa ce Carlos Sainz a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere. In cea de-a doua, Sainz a impus ritmul pe pneuri medii, insa a fost…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a dominat cea de-a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei la Formula 1, a treia etapa a Campionatului Mondial, dupa ce coechipierul sau Carlos Sainz Jr a fost cel mai rapid in prima sesiune, fiind cronometrat pe circuitul…

- Sergio Perez (32 de ani), pilotul mexican de la Red Bull, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Arabiei Saudite. Lewis Hamilton (37 de ani) nu a trecut de Q1. Pilotul mexican a obținut primul sau pole-position in Formula 1, dupa un tur fabulos pe circuitul de la Jeddah. Deși parea ca lupta…

- Mexicanul Sergio Perez (Red Bull Racing) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Calificarile au fost marcate de un accident suferit de germanul Mick Schumacher (Haas).