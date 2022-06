CG Sevilla – colaborare cu mediul universitar

Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Cotorobai, licențiat in Relații Internaționale și Studii Europene al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va exercita incepand de astazi funcția de Secretar General adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, anunța Președinția.

- Scriitoarea suceveana Angela Furtuna a fost selecționata in antologia de poezie „Ranile lor pe trupul nostru” editata de profesorul universitar doctor Lidia Vianu. Antologia reunește figuri importante ale poeziei romanești contemporane și a aparut sub auspiciile Universitații din București, The British…

- Președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, a participat, joi, in comuna Boteni, alaturi de mai mulți primari liberali la adunarea generala filialei Argeș a Asociației Comunelor din Romania. ”A fost o zi constructiva pentru administrația locala, cu discuții libere pe tema proiectelor locale. Intalnirea a…

- La 02 mai a.c., a debutat misiunea de suport operativ a unui ofiter al Politiei Romane, in colaborare cu Politia Nationala Spaniola, in contextul bunelor relatii de cooperare politieneasca dintre cele doua state, scrie SFIN . Momentul a fost marcat la sediul acestei structuri politienesti, in prezenta…

- In continuarea activitaților de diplomație economica desfașurate de catre Consulatul General al Romaniei la Sevilla, la 21 aprilie a.c. a avut loc intalnirea dlui Bogdan Stanescu, consul general cu dl. Angel Juan Pascual, președintele Camerei de Comerț Cadiz, scrie SFIN . La intalnire au participat…

- Decizia vine in urma discutiilor din cadrul sedintei organizate marti, 19 ianuarie, la care au participat, alaturi de ministrul antreprenoriatului si turismului, Constantin-Daniel Cadariu, membri din sectorul public si privat, numiti in cadrul celor doua structuri consultative. ”Participarea la targurile…

- Comunicat. Personalitate marcanta a medicinei romanesti contemporane, dna academician prof. dr. Maria Dorobantu a fost oaspetele Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Intalnirea avuta...