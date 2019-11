Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, scor 2-0, echipa maghiara Kisvarda FC, intr-un meci amical disputat la pe stadionul Dr. Constantin Radulescu potrivit news.roGolurile au fost marcate de Kevin Boli si Catalin Golofca. La Kisvarda sunt legitimati Mihai Minca, Cornel Ene, Claudiu…

- Denis Alibec (28 de ani) a adus victoria Astrei Giurgiu, scor 1-0 in fața celor de la FC Voluntari, in urma unei pase de la Constantin Budescu (30 de ani). Vezi AICI detalii despre meci „E o victorie nemeritata, dar este mai puțin important. Am ajuns la a patra victorie și e foarte bine”, a spus Budescu,…

- Profitand de intreruperea Ligii Nationale de handbal feminin, HC Zalau a sustinut sambata dimineata, pe teren propriu, un joc de verificare cu formatia ungara, KC Kisvarda, formatie ce a mai fost prezenta la Zalau la turnee amicale. HC Zalau s-a impus cu 32 – 29, dupa ce la pauza a avut un avans de…

- Baiatul care ar fi trebuit sa o intalneasca pe Alexandra in ziua in care adolescenta a fost rapita nu ar fi raspuns inca intrebarilor procurorilor, spune avocatul familiei Macesanu, solicitand DIICOT sa-l audieze pe tanar.

- Nationala feminina de volei a obtinut sambata prima victorie la un turneu final de Campionat European din ultimii opt ani, conform Mediafax.In impresionanta sala Papp Laszlo din Budapesta, Romania a invins nationala tarii gazda, Ungaria, cu 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22). Meciul s-a desfasurat…

- Cosmin Contra primește vești bune inaintea meciurilor cu Spania și Malta, din preliminariile EURO 2020. Gheorghe Grozav și Sergiu Hanca, doi dintre jucatorii incluși pe lista preliminara, au marcat astazi. Grozav, 28 de ani, a continuat parcursul excelent de la Kisvarda, formația unde il antrenor pe…

- Nationala de fotbal U16 a Romaniei, pregatita de Daniel Mogosanu, s-a impus cu 4-1 in primul amical programat in compania selectionatei Ciprului marti, 20 august 2019, la Centrul National de Fotbal Buftea. Tricolorii U16 au deschis scorul rapid, prin Catalin Popescu, care a inscris in…