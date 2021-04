CFR SA: Peste 100 de şantiere pentru lucrări de mentenanţă sunt deschise pe reţeaua feroviară Un numar de peste 100 de santiere sunt deschise pe reteaua feroviara, in care CFR SA executa lucrari de mentenanta in regie proprie, cu utilaje CFR si cu personal feroviar de specialitate, lucrarile avand drept scop imbunatatirea capacitatilor de exploatare, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de CFR SA.



Programul de mentenanta a infrastructurii feroviare derulat de CFR SA se desfasoara pe linii din statii sau pe anumite intervale de statii si include urmatoarele categorii de lucrari de specialitate- profilare mecanizata a prismei de piatra sparta; lucrari de buraj mecanizat;… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

