”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de Modernizare a statiei CF PASCANI , investitie in valoare de 33,98 MILIOANE lei, fara TVA, finantata din fonduri nerambursabile prevazute in PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT). De la inceputul anului si pana in prezent, CFR SA a lansat 6 licitatii, in valoare totala de 556,66 milioane lei (fara TVA), prin Programul Transporturi, pentru modernizarea a 6 statii CF: Gara de Nord (etapa I), Sinaia, Busteni, Videle, Ploiesti Vest, aflate in etapa de evaluare oferte, si Pascani, care…