- Billel Omrani (29 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, a semnat cu FCSB, susține Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor. Becali a anunțat ca il dorește pe Omrani inca de la inceputul anului, cand jucatorul intrase in ultimele 6 luni de contract cu CFR. Prioritatea lui Billel a fost…

- Romsilva are, de miercuri, 31 august, un nou director general, Daniel Nicolaescu, care vine de la Valcea. Deși este deținatorul unui portofoliu impresionant in domeniul padurilor, instalarea lui Nicolaescu in funcție vine dupa inlocuirea fostului director, George Mierlița, de catre CA-ul Romsilva, la…

- La 17 august, Uniunea Europeana a efectuat plata unui grant de sprijin bugetar de 75 de milioane de euro (sub forma unui „Contract de consolidare a statului și rezilienței”) pentru Republica Moldova. Acest pachet de asistența are scop de a sprijini țara noastra in sectorul energetic in contextul razboiului…

Mijlocasul spaniol Isco Alarcon s-a despartit de Real Madrid si a semnat luni un contract pe doi ani cu FC Sevilla

- Rinul este o ruta importanta pentru transportul de materii prime precum cereale, minerale, carbune si produse petroliere.Cotele apelor Rinului au scazut pana aproape de nivelul la care navigatia ar putea fi oprita, ceea ce ar pune in pericol tranzactionarea unor mari cantitati de bunuri intr un moment…

- Atribuirea a fost publicata pe portalul e licitatie.ro la data de 27 iulie 2022 Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a incheiat un contract pentru achizitia de servicii de upgrade hard si soft a sistemului SCADA din statia electrica de transformare 110 20 6kV Port III. Atribuirea…

- Atacantul Denis Alibec (31 de ani) a ajuns la un acord cu Farul și a semnat un contract valabil pe un an. Fostul jucator de la Astra, FCSB sau CFR Cluj a fost prezentat de formația lui Gica Hagi pe site-ul oficial. Crescut la Farul, Alibec a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire…

Jucatorul argentinian Jonathan Rodriguez a semnat un contract pe doi ani cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat, miercuri, conducerea clubului.