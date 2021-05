Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, ezita sa dea un raspuns privind viitorul sau in „Gruia”. Chiar daca și-a adjudecat primul sau titlu din cariera, Iordanescu junior nu știe daca iși va prelungi sau nu contractul cu proaspata campioana. Cronica meciului de titlu, FC Botoșani - CFR Cluj …

- Contrast mare in privința modului in care cei doi antrenori și-au pus amprenta asupra celor doua echipe: Edward Iordanescu a preluat-o pe CFR Cluj de pe locul 3 și a dus-o pe primul loc, in vreme ce CS Universitatea Craiova era tot pe 3 cand a venit Marinos Ouzounidis, dar la o distanța mai mica fața…

- Gigi Becali a lasat sa se ințeleaga ca Toni Petrea nu va continua la FCSB, daca rateaza titlul in acest sezon. Patronul liderului crede ca lupta se da doar cu CFR Cluj și ca Sepsi e singura formație care poate pune piedici. FCSB a revenit de la 0-1 in fața celor de la FC Botoșani, cu un gol splendid…

- Formatia din Gruia a intalnit o echipa muribunda a „cainilor“, fara victorie in campionat de opt meciuri (doua remize si sase infrangeri!). Si, ca si cum problemele lor nu erau de ajuns, oaspetii au fost loviti si de greselile arbitrului Marcel Birsan. Chiar si asa, partida s-a transformat intr-un calvar…

- Iuliu Mureșan, fost președinte la CFR Cluj, a analizat lupta la titlu in Liga 1 și spune ca o vede pe FCSB ca principala favorita. In plus, fostul oficial al ardelenilor spune ca a observat probleme in jocul echipei lui Edward Iordanescu și a explicat care ar putea fi singurul dezavantaj pe care FCSB…

- Edward Iordanescu (42 de ani), antrenorul campioanei en-titre CFR Cluj, a fost invitatul de miercuri dimineața al lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live și a discutat despre unul dintre jucatorii transferați de formația din Gruia in mercato de iarna, Run Mar Sigurjonsson. La inceputul lunii februarie,…

- Edward Iordanescu (42 de ani), antrenorul campioanei en-titre CFR Cluj, a fost invitatul de miercuri dimineața al lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live și a vorbit despre șansele formației sale la caștigarea unui nou titlu in Liga 1. Tehnicianul considera ca trupa din Gruia este a treia favorita la…