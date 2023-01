Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FCSB, intr-un meci restant din etapa a noua a Superligii. Partida ar fi trebuit sa se dispute in septembrie, dar a fost amanata, cele doua echipe fiind angrenate atunci in Conference League. A marcat Janga, in minutul 69.…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, și-a luat restanța din etapa 6 a Superligii, impunandu-se miercuri seara, cu 3-2, la Mediaș, in fața echipei AFC Hermannstadt. Trupa lui Dan Petrescu a inscris prin Janga (’10, ’26) și Malele (’73). La randul lor, sibienii au replicat prin Paraschiv (’35) și Oroian (’56).…

- Naționala Romaniei s-a impus duminica, scor 5-0, intr-o partida amicala disputata la Chișinau, in fața reprezentativei similare a Republicii Moldova. Golurile de pe stadionul „Zimbru“ au fost marcate de Olimpiu Moruțan (‘9), Denis Draguș (’40), Cicaldau (’60), D. Paraschiv (’71) și Rus (’88). MOLDOVA:…

- CFR Cluj și FCU Craiova se intalnesc de la 21:00, in ultimul meci etapei a 17-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Vezi AICI rezultatele etapei a 17-a din Liga 1 CFR Cluj - FCU Craiova, live de la 21:00 Click AICI pentru live + statistici …

- CFR Cluj a invins-o, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Ballkani, din Kosovo, in ultima etapa a grupei G a Conference League. In urma acestei victorii, campioana en-titre a Romaniei a incheiat grupa pe locul doi, calificandu-se in play-off-ul pentru optimile competitiei. In celalalt meci…

- Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ballkani, in ultima etapa a grupei G a Conference League, si a incheiat grupa pe locul doi, care ii aduce calificarea in play-off-ul pentru optimile competitiei. In cealalta partida din grupa, Slavia Praga si Sivasspor…

- Rapid a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, duminica, pe teren propriu, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 16-a din Superliga. In minutul 32, gazdele au primirt penalty dupa un contact in careu intre portarul Scuffet si Luckassen. Sapunaru a transformat lovitura de pedeapsa, deschizand scorul. Campioana…

- CFR Cluj a pierdut joi, in deplasare, scor 0-3, meciul cu echipa turca Sivasspor, din etapa a cincea a grupelor Conference League. Gazdele au deschis scorul prin Yatabare, in minutul 22. Sivasspor a dus scorul la 2-0 in minutul 64. Janga a deviat balonul in poarta, iat turcii s-au impus cu 3-0. Site-ul…