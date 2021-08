CFR Cluj și-a aflat adversarele din grupele Conference League. Ce echipe va întâlni campioana României CFR Cluj este prima echipa romaneasca ce va participa in grupele Conference League, cea mai noua competiție inter-cluburi inființata de UEFA. Campioana Romaniei face parte din Grupa D, alaturi de echipa olandeza AZ Alkmaar, formația ceha Jablonec si de gruparea daneza Randers, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Istanbul.Slavia Praga, formatie la care se afla mijlocasul roman Nicolae Stanciu, se afla in Grupa E, alaturi de Feyenoord Rotterdam, Union Berlin si Maccabi Haifa. PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, va evolua in Grupa F, din care mai fac parte FC Copenhaga,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

