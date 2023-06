CFR Cluj – FCU Craiova 1-0 în barajul pentru Conference League. Meci cu incidente (Video) CFR Cluj a castigat, joi seara, barajul pentru Conference League cu FCU Craiova 1948, cu scorul de 1-0 dupa prelungiri. Unicul golul al partidei a fost marcat de de fundasul croat Denis Kolinger in minutul 97, cu capul, din centrarea lui Claudiu Petrila. Din minutul 68, FC U Craiova 1948 a evoluat in inferioritate numerica, dupa ce Bauza a primit al doilea cartonaș galben și, implicit pec el roșu. In minutul 105+1, de la olteni, a fost eliminat si Huyghebaert. In minutul 107 preparatorul fizic al gruparii oltene, Dumitru Vasilica, a fost eliminat pentru proteste, iar in drumul sau spre vestiare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

