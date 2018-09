Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat echipa FCSB pentru meciul cu Rapid Viena din Liga Europa. Roman, titular! Gigi Becali se pregatește de grupele din Liga Europa. Patronul ”din umbra” de la FCSB a anunțat deja echipa cu care vicecampioana Romaniei o va infrunta, joi, la București, pe Rapid Viena, in returul play-off-ului…

- Becali nu se simte bine când vede ca CFR Cluj se întarește cu jucatori de valoare și trimite sageți otravite în Gruia. Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a spus prima data ca nu știe nimic despre Julio Baptista, fostul star al lui Real Madrid, care nu…

- PRO TV LIVE VIDEO FCSB-HAJDUK SPLIT Echipa FCSB: Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere. Cel mai optimist din tabara ros-albastra este patronul Gigi Becali, care a dat joi o declaratie menita sa-i imbarbateze pe fotbalisti.…

- "De acum incolo, așa fac. Pun in contract sa nu se mai fumeze. Cand au venit jucatorii la Steaua, au stat in fața mea toți și au zis ca nu mai fumeaza. Nu le-am pus in contract. De acum incolo, le pun in contract. Cu Florinel am incredere și il mai sun din cand in cand. Ii zic sa nu mai fumeze decat…

- Gigi Becali nu mai suporta ca fotbaliștii de la FCSB sa fumeze și e pregatit sa puna clauze drastice in contractele jucatorilor sai. "De acum incolo, așa fac. Pun in contract sa nu se mai fumeze. Cand au venit jucatorii la Steaua, au stat in fața mea toți și au zis ca nu mai fumeaza. Nu le-am pus in…

- FCSB și Dinamo au terminat la egalitate, 3-3, in Derby de Romania, dupa o partida extrem de spectaculoasa. FCSB a condus de trei ori, prin golul lui Gnohere și dubla lui Florinel Coman, dar Dinamo a egalat de fiecare data, prin Axente, Nistor și M.Popescu. Florinel Coman, atacantul de la FCSB, a fost…

- Gigi Becali a criticat pe fotbaliști și i-a transmis antrenorului Nicolae Dica sa renunțe la sistemul de joc 4-3-3, despre care spune ca nu poate fi implementat cu „fotbaliști fara inteligența”. 'Batjocura' a fost cuvantul de ordine in discursul lui Becali, care e gata sa ii treaca pe banca…

- FCSB putea sa caștige amicalul cu FC Bruges, campioana Belgiei. Echipa lui Nicolae Dica a obținut doar o remiza miercuri, in Olanda, scor 1-1, intr-o partida pe care a dominat-o și pe care merita sa o caștige. Campioana Belgiei a deschis scorul in minutul 4, prin Denswil, in urma unei lovituri de colț.…