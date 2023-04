Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Stefan Tarnovanu s-a declarat foarte suparat dupa CFR Cluj – FCSB 1-1. Tarnovanu a precizat ca e la fel de suparat ca Florinel Coman, care a avut un discurs foarte dur la finalul partidei. Tarnovanu a criticat mai ales evolutia colegilor sai din prima repriza. Tarnovanu dupa CFR Cluj – FCSB…

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Gica Hagi a avut prima reactie dupa ce Farul s-a distantat la conducerea Ligii 1. Constantenii au invins-o la limita pe UTA Arad, scor 1-0, in etapa a 27-a a Ligii 1. S-au distantat la 5 puncte de CFR Cluj si la 10 puncte de FCSB. Adrian Mazilu a inscris singurul gol de la Arad, […] The post Ce a declarat…

- Cristi Balaj a avut un discurs plin de optimism dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Președintele ardelenilor are mare incredere ca meciul retur va arata diferit și ca elevii lui Dan Petrescu pot obține calificarea. CFR Cluj a avut o prestație modesta pe Stadio Olimpico, iar Lazio pleaca din postura de favorita…

- Dan Petrescu a fost extrem de nervos dupa CFR Cluj – FCSB 0-1. Campioana a pierdut al patrulea meci pe teren propriu in acest sezon al Ligii 1. Petrescu a fost extrem de nemultumit de evolutia elevilor sai din prima repriza. CFR Cluj a pierdut marele derby cu FCSB, iar lupta la titlu se anunta […] The…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a declarat ca fundașul dreapta Cristi Manea (25 de ani) este incert pentru derby-ul cu FCSB, din etapa #24 Superliga. CFR Cluj - FCSB se joaca pe 5 februarie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…