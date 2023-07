CFR Cluj a remizat joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia turca Adana Demirspor, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Conference League. Gazdele au deschis scorul in minutul 6, prin Jefte Betancor. Acesta a deviat in plasa un sut al lui Camora. Turcii au egalat in minutul 77, prin Benjamin Stambouli, care a fructificat pasa lui Ndiyae. CFR Cluj putea a fost aproape de golul victoriei, in minutul 79. Camora a trimis din interiorul careului, dar Karacic a respins. CFR Cluj și Adana au terminat la egalitate meciul din Gruia, iar calificarea in turul trei preliminar al Conference…