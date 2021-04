CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0

Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, și au stabilit programul și clasamentul din play-off. FCSB beneficiaza de acest lucru și pornește din postura de lider. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - CFR ClujIerarhia finala din play-out va fi stabilita luni, dupa meciurile Viitorul…

- Echipa de pe litoral si a incheiat evolutiile in sezonul regulat al Ligii a 2 a. FC Farul Constanta si a incheiat evolutiile in sezonul regulat al Ligii a 2 a, odata cu meciul din deplasare cu U Craiova 1948 0 0 , astfel ca "marinarii" nu vor evolua in etapa a 21 a, ultima a primei parti din esalonul…

- Capul de afiș al etapei a XII-a a Ligii a III-a il reprezinta duelul de la Radauți, dintre echipa locala, Bucovina, și Foresta Suceava. Formația antrenata de Iulian Ionesi s-a cocoțat pe primul loc in ierarhia Seriei I, iar ideea de promovare in eșalonul secund nu mai pare un vis atat de ...

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 27 februarie, de la ora 11:00, pe stadionul „Mircea Chivu”, partida cu Dunarea Calarași, programata in etapa a XVII-a Ligii 2! Rosso-nerii au avut un inceput modest de campionat, in prima etapa din 2021 pierzand, 0-2, in deplasarea de la Cskiszereda Miercurea Ciuc,…

- Dunarea Calarasi a terminat la egalitate cu FC Farul Constanta, 1-1, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Antonio Cruceru (45 - penalty), dar Dunarea a egalat prin Saifeddine Alami (54), potrivit agerpres.ro.…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 3-0 (2-0), marti seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin golurile marcate de Andrei Ivan (27), Dan Nistor (35) si George Alexandru Cimpanu (57). Cimpanu a reusit…

- Cu primarul Gentea in teren, FC Argeș a facut egal cu liderul Ligii I. In plus fața de dificultatea meciului cu una dintre cele mai bune echipe din țara, oficialii și jucatorii piteșteni au trebuit sa faca fața asearași condițiilor meteo destul de grele. In teren, cu lopata in mana, pentru a degaja…