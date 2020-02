Stiri pe aceeasi tema

- Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN, reales rector al UPIT pentru un nou mandat de 4 ani. Luni, 17 februarie 2020, au avut loc alegerile pentru funcția de Rector al Universitații din Pitești, pentru mandatul 2020-2024. Alegerile s-au desfașurat intr-un singur tur. La secția de votare s-au prezentat…

- Profesorul Viorel Scripcariu a fost confirmat astazi, in functia de rector al Universitatii de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa din Iasi. Viorel Scripcariu se afla la al doilea mandat. Alegerile de la UMF Iasi s-au desfasurat intr-un climat tensionat, in contextul in care instantele de judecata…

- In perioada 03 februarie – 06 martie a. c., se desfașoara alegerile academice pentru funcția de Rector al Universitații din Pitești. O singura persoana si-a depus candidatura: conf. univ. dr. Dumitru Chirleșan. In vederea alegerilor s-a constituit Biroul Electoral la nivelul universitații, condus de…

- Vasile Citea, aflat la conducerea Federatiei Romane de Box din 14 ianuarie 2016, este singurul candidat la functia de presedinte al forului la alegerile care vor avea loc in cadrul Adunarii Generale programate in 6 februarie, de la ora 11:00, la Sala Prefecturii din Iasi. Citea a declarat, marti, pentru…

- Psihologul Daniel David și teologul Ioan Chirila sunt singurii care și-au depus candidatura pentru funcția de rector al Universitații „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, cea mai mare universitate din Romania, la alegerile care vor avea loc in 3 martie.Reprezentanții UBB Cluj-Napoca au declarat,…

- Emanuel Soare, prorector la Universitatea din Pitești, este propunerea PNL Argeș pentru funcția de prefect a județului. Acesta a fost prezentat oficial luni, 30 decembrie, de președintele PNL Argeș, intr-o conferința de presa. Decizia numirii lui Soare in funcția de prefect va fi luata de Guvernul Orban.…

- Prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a fost cooptat in comitetul executiv al Asociatiei Scolilor de Medicina Europene. In AMSE sunt inscrise 70 de universitati si facultati de medicina din toata Europa, Romania fiind reprezentata de…

- Decanul Facultatii de Medicina Dentara din Iasi, Norina Forna, a anuntat, astazi, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei, ca isi va depune candidatura pentru functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa. Ea a precizat ca doreste sa continue proiectele demarate…