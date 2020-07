Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste joi pentru a discuta despre alegerile locale si pentru a valida o serie de candidaturi la aceste alegeri.Citește și: DOCUMENT integral - Hotararea de Guvern cu noile restricții și masuri anti-COVIDPresedintele PSD Bucuresti, Gabriela…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste joi pentru a discuta despre alegerile locale si pentru a valida o serie de candidaturi la aceste alegeri. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca organizatia pe care o conduce are pregatite candidaturile pentru Primariile…

- „Joi avem un Comitet Executiv Național, in care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul țarii, inclusiv pentru București”, a precizat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a adaugat...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca PSD Bucuresti are pregatite candidaturile pentru Primariile sectoarelor 2 si 3, care vor fi validate in Comitetul Executiv (CEx) al partidului. "Joi, probabil, avem un Comitet Executiv National, in care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul…

- Anunț de ultima ora din partea social - democraților. Președintele PSD București, Gabriela Firea, a declarat ca joi va avea loc o ședința a conducerii partidului in timpul careia vor fi validate candidaturile pentru alegerile locale, inclusiv pentru primariile sectoarelor Capitalei. Daniel Baluța…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie, conform Mediafax. „Da. La scurt timp dupa…

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a declarat ca au avut loc inainte de pandemie intalniri privind perspectiva incheierii de aliante ale PSD cu Pro Romania si ALDE si ca s-au desprins cateva idei, anume o posibila colaborare atat la alegerile locale, cat si la cele parlamentare.…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca intalnirea dintre liderii PNL și președintele Klaus Iohannis, de la Vila Lac, nu a fost una tensionata, dar discuțiile au fost unele extrem de aplicate. Petrache susține ca varianta agreata de majoritatea liderilor PNL este ca alegerile locale sa…