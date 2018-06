Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian radiaza de fericire pe zi ce trece de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data alaturi de iubitul sau, Catalin Visanescu. Mandra de burtica sa, fiica manelistului s-a fotografiat intr-o ipostaza provocatoare.

- Betty Stoian urmeazE sE devinE, anul acesta, mEmica unui bEie:el ce se va numi Matias tefan. Fiica lui Florin Salam este in culmea fericirii, alEturi de CEtElin Vi"Enescu, cel care ii va deveni, in doar cateva luni, so:.

- Matias tefan, cEci a"a se va numi bEie:elul lui Betty Stoian "i al lui CEtElin Vi"Enescu, va fi un bebelu" foarte rsfE:at. Viitorii pErin:i au inceput deja sE facE pregEtiri pentru micu:ul care le va schimba via:a.

- Betty Stoian este insErcinatE in 4 luni "i este in culmea fericirii. Ea "i viitorul so:, CEtElin Vi"Enescu vor deveni pErin:ii unui bEie:el ce urmeazE sE se numeascE Matias-tefan. }ntr-o emisiune de televiziune, Betty a spus adevErul cu privire la sarcinE "i a scos in eviden:E adevEratul motiv pentru…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Betty Stoian radiaza de fericire. Deși au existat numeroase speculații cu privire la sarcina ei, intr-un final, atat ea cat și logodnicul sau, Catalin Vișanescu, au recunoscut ca familia lor se va mari cu inca un membru. Aflata in al doilea trimestru de sarcina,…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a hotarat ca este timpul sa nu se mai ascunda de fani și sa confirme faptul ca este insarcinata. Anunțul l-a facut pe facebook, printr-o postare care a starnit mii de reacții și zeci de comentarii.

- Deși nu multa lume știa acest lucru, Avicii avea o relație frumoasa cu modelul Tereza Kaerova. Dupa moartea artistului, tanpra a scris o scrisoare emoționanta pe Instagram in memoria lui Avicii. Tereza a dezvaluit ca aveau de gand sa intemeieze o familie și sa aiba copii impreuna. …