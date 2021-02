Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:15 – Ministerul roman de Externe anunta ca romanilor, care erau blocati pe aeroportul mexican Cancun, li s-a permis accesul in Mexic. Informatia vine dupa ce ieri seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, a avut o discutie la telefon cu omologul sau din Mexic. Doar 5 romani nu au primit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vine cu voi detalii despre situația romanilor ramași blocați pe aeroportul din Cancun. Cetatenilor romani li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a cinci dintre ei. Cele cinci persoane carora nu li s-a permis accesul in țara se vor…

- Cetatenilor romani blocati in aeroportul din Cancun li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a cinci dintre ei, din cauza existentei unei alerte de securitate individuala, acestia urmand a se intoarce joi in Romania, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).…

- Dupa ce Ministrul Roman de Externe, Bogdan Aurescu, a denunțat “atitudinea neprietenoasa” a autoritatilor mexicane și “comportamentul abuziv” al politistilor, se pare ca autoritațile mexicane au reacționat in cazul romanilor blocați pe aeroportul din Cancun. Un comunicat de pe site-ul MAE publicat pe…

- Ca rezultat al convorbirii telefonice din seara zilei de 3 februarie a.c. a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul sau mexican, autoritațile mexicane au remediat, in regim de urgența, situația cetațenilor romani blocați pe aeroportul internațional din Cancun. De asemenea, ministrul…

- Ministerul de Externe a emis o avertizare de calatorie pentru Mexic, in care face un apel la romani sa ia in considerare amanarea sau evitarea calatoriilor in aceasta țara. Avertizarea vine dupa ce multor cetațeni romani li s-a refuzat intrarea in țara, iar circa 100 dintre ei sunt in continuare blocați…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, referitor la cei peste 100 de romani blocati pe aeroportul din Cancun, ca este o atitudine neprietenoasa a autoritatilor mexicane si este inadmisibil ceea ce se intampla. Acesta a adaugat ca au fost facute demersuri pe langa compania Lufthansa…