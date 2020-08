Cetațenii din Aiud pot semnala și transmite administrației locale, in timp real, probleme aparute pe raza municipiului. Prin intermediul aplicației Aiud CityAlert, localnicii au semnalat, printre altele o posibila țeava sparta sub carosabil, becuri arse la stalpii de iluminat public și necesitatea amplasarii de rampe pentru persoane cu dizabilitați in mai multe zone din municipiu. […] Citește Cetațenii din Aiud pot trimite in timp real sesizari Primariei, prin intermediul unei aplicații. Ce probleme au fost reclamate in Alba24 .